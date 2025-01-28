الأمن العام يضبط تشكيل عصابي متورط في سرقة مصوغات ذهبية بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن الفيوم، الغربية، الإسماعيلية، والإسكندرية، تحقيق إنجازات أمنية بارزة أسفرت عن ضبط متهمين وتشكيلات عصابية متورطة في وقائع سرقة متعددة.

ضبط تشكيل عصابي بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط 7 أشخاص وسيدة، بينهم أحد المتهمين المعروفين بسوابق جنائية، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم. المتهمون تورطوا في سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية. 

وبتفتيشهم، تم العثور على بندقية خرطوش، 2 طبنجة صوت، عدد من الطلقات، وسيارتين. 

وبإرشادهم، تم استعادة المسروقات بالكامل.

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ضبط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» بمركز سنورس في الفيوم

القبض على لصوص الأغنام بالغربية

وفي الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بعد تورطهما في سرقة عدد من رؤوس الأغنام من داخل مزرعة بدائرة مركز شرطة طنطا. وبمواجهتهما، اعترفا بالواقعة، وتم ضبط رؤوس الأغنام المستولى عليها.

ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات بالإسماعيلية

نجحت مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لهم سوابق جنائية، تخصصوا في سرقة السيارات باستخدام "المفتاح المصطنع". 

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الفيوم

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ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم

تم القبض عليهم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية وبحوزتهم فرد خرطوش، كمية من مخدر الهيروين، ومفاتيح مصطنعة. اعترف المتهمون بارتكابهم 4 وقائع سرقة، وتم استعادة المسروقات بالتعاون مع 3 عملاء اشتروا المسروقات.

ضبط لصوص الهواتف بالإسكندرية

وفي الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" من المواطنين بالطرق العامة. واعترف المتهمان بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات التي بحوزتهما.

جهود أمنية متواصلة

تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والاستقرار.

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