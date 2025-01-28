الاتحاد يرصد التعاقد مع نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


يسعي راموس بلانيس، المدير الرياضي لنادي اتحاد جدة السعودي، إلى التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، المدير الفني للفريق الأول بنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال الصحفي الإسباني فيكتور نافارو، أن بلانيس أجري محادثات مؤخرة مع وكلاء دي يونج، من أجل استكشاف مدي إمكانية التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان دي يونج قد رفض تجديد عقده مع برشلونة والذي سينتهي نهاية موسم 2026، وذلك بعدما رفض تخفيض راتبه مع الفريق الكتالوني.

وأكد نافارو، بأن الاتحاد يريد أن يستغل رفض دي يونج عدم تمديد عقده مع برشلونة والحصول على خدماته لتدعيم الفريق السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد تصريحاتها مع عمرو الليثي.. داليا مصطفى تتصدر تريند أكس

تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول

المنصور للسيارات تطلق شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

‏مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 47354 قتيلا و111563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا

رانيا المشاط: الحكومة حريصة على زيادة الاستثمار في العنصر البشري

جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية