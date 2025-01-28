موقف ريال مدريد النهائي من ضم كيميتش

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، أن ريال مدريد لا يهتم تمامًا بالتعاقد مع كيميتش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن اللاعب الألماني خارج حساب النادي الملكي.


وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نجم بايرن ميونخ، لم يعد ضمن اهتمامات الفريق الملكي، الذي كان يريد ضمه في وقت سابق من أجل تدعيم خط الوسط.

وأشارت إلى أن كيميتش بات قريبًا من تجديد عقده مع العملاق البافاري، بعد قرار البلجيكي كومباني مدرب البايرن بالإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق الألماني.
 

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