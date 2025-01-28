مسرح 23 يوليو يستضيف احتفالية قصور الثقافة بذكرى الإسراء والمعراج



شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة، حفلًا فنيًا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

افتتاح الحفل بعزف النشيد الوطني وأداء فرقة غزل المحلة





بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، الذي تلاه عرض مميز من فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد فتحي.

أداء متنوع من الأناشيد الدينية في الجزء الأول من الحفل





تضمنت أولى فقرات الحفل باقة متنوعة من الأناشيد الدينية، مثل: "قمر"، "صلّ الله على طه"، "يا أهل المدينة"، و"مولاي".

تواصل الفقرات الفنية مع مجموعة من الأغاني الدينية المميزة



استمر الحفل في تقديم أغاني وابتهالات دينية، منها "القلب يعشق كل جميل"، "برضاك يا خالقي"، و"يا صلاة الزين".

ختام الحفل بأنشودة "سبحانك ربي" وسط تفاعل كبير من الجمهور

اختتم الحفل، الذي نظمه فرع ثقافة الغربية، بأداء جماعي لأنشودة "سبحانك ربي"، مع تفاعل مميز من الحضور.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تؤكد على أهمية الفعاليات الثقافية



يأتي هذا الحدث في إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تواصل تنظيم الأنشطة الفنية والثقافية، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.