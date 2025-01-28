التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل سقط من أعلى عقار في الطالبية

حوادث
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باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع طفل 3 سنوات سقط من أعلى  عقار أثناء لهوه في الطالبية، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية

مصرع طفل سقط من علو

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنقل طفل تبلغ من العمر 3 سنوات، إلى المستشفى مفارق الحياة،  نتيجة سقوطها من ارتفاع في الطالبية.
 

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفل أثناء لهوه، اختل توازنه وسقط من أعلى سطح عقار، مما أدى إلى إصابته بنزيف، ليلقي مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

الإجراءات القانونية آجر 3 سنوات اصابات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية طفل 3 سنوات

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