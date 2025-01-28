تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا



يستعد ملعب فرانسيس لو-بليه لاستضافة مواجهة نارية بين ريال مدريد وبريست، يوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

اللقاء يحمل طابع الحسم، حيث تفصل نقطة واحدة فقط بين الفريقين في جدول الترتيب، ما يجعل المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية محتدمة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

التوقيت: الأربعاء 29 يناير 2025

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: beIN Sports HD 3

المعلق: حفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بريست

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، ميندي

الوسط: سيبايوس، فالفيردي، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو، مبابي، دياز

