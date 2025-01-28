تمهيدًا لتدشينها في مصر.. «تطوير التعليم بالوزراء» يتفقد كلية «كوزن» باليابان ويلتقي طلابها

أخبار مصر
الوفد
الوفد

أجرى وفد رسمي من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة د. رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، زيارة إلى كلية «الكوزن» بمدينة كيتاكيوشو اليابانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء كليات «كوزن» في مصر، وقد ضم الوفد المصري د. محمود سامي مطاوع مدير الإدارة الهندسية بالصندوق، د. محمد إبراهيم استشاري الصندوق لتخصص الميكاترونيك، مها صلاح مسئول العلاقات الدولية ومنسق مشروع كليات الكوزن المصرية اليابانية، د. أماني عبد العزيز استشاري العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، هشام البسيوني بالإدارة الهندسية، د. محمد سليمان استشاري مناهج الكوزن والشراكة مع الصناعة، د. محمد ريحان استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


قالت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن وفد الصندوق أجرى جولة تفقدية بكلية «الكوزن» خلال زيارته لدولة اليابان، وهي أعرق كلية للكوزن تأسست عام ١٩٦٠ وتضم نحو ألف طالب، وخلال الزيارة اطلع الوفد على ورش «صناعة المستقبل»، وهي أهم محطات قيادة الابتكارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، والتي تضم أربعة أركان أساسية، وهم ركن الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، التكنولوجيا الحيوية، وركن الميكنة.


وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن رئيس الكلية استعرض السر وراء حصد طلابهم جوائز مسابقات الابتكار على مستوى العالم مثل «روبوكون» وغيرها من مسابقات التميز العلمي، كما زار الوفد معامل برمجة الروبوتات، وعقد لقاءات مع الطلاب وتعرف على أحلامهم وطموحاتهم ودور التدريب بالصناعة في تشكيل مهاراتهم العملية.

وأوضحت «شرف» أن وفد الصندوق، تعرف أيضًا على كيفية تشجيع الطالبات على دراسة التخصصات الهندسية والتقنية، لأنها ليست حكرًا على الطلاب الذكور فقط، واستعرضت الكلية سبل تقديم الدعم وجذب الإناث لتلك التخصصات، وفي ختام الزيارة قدم الوفد المصري الهدايا التذكارية لرئيس كلية «الكوزن» تقديرًا لجهوده في استضافة وفد الصندوق، بالكلية وإطلاعه على أحدث الاستراتيجيات التعليمية والتجهيزات والمعدات والآلات بالورش والمعامل وقاعات الدراسة.

الذكاء الاصطناعي المصرية اليابانية اليابان تطوير التعليم

مواد متعلقة

اليوم.. كنترولات الشهادة الإعدادية تختتم أعمال التصحيح استعدادًا لإعلان النتائج

أولياء أمور مصر: تفعيل مبادرة الإجازة متعة وإفادة لطلاب الثانوية العامة

خبير تربوي يكشف معايير حذف أي مقررات دراسية

رابط سريع ومباشر.. استعلم عن نتيجة صفوف النقل الابتدائي بمحافظة الجيزة

احصل الآن على نتيجة المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة

موعد إعلان نتيجة سنوات النقل لطلاب محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

مصدر بالتعليم: إعلان نتائج التيرم الأول لصفوف النقل بنظام الألوان

الأكثر قراءة

تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

المنصور للسيارات تطلق شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري

بعد تصريحاتها مع عمرو الليثي.. داليا مصطفى تتصدر تريند أكس

‏مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 47354 قتيلا و111563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا

جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

محافظ الدقهلية: 3000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر