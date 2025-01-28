أكثر من 2000 مصحح يواصلون تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اعمال التصحيح تسير وفقا للمعايير الدقيقة والشفافية المتبعة فى تصحيح الأوراق مع الإلتزام بجميع الضوابط الوزارية وكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتى النظام والمراقبة وتقدير الدرجات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح "الديب" أنه يواصل أكثر من 2000 مدرس ومدرسة تصحيح أوراق اجابات عدد 125 ألف و867 طالب وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية علي مستوى 18 إدارة تعليمية في مختلف المواد الدراسية، وذلك لسرعة رصد الدرجات وإعلان النتيجة في موعدها المحدد.

كما أكد أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، حريصة على توفير كافة التيسيرات اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمعلمين والمصححين، لإجراء أعمال التصحيح فى أجواء مناسبة لضمان تحقيق نتائج عادلة والمراجعة الدقيقة وتوخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أى جزئية فى الأسئلة دون تصحيح وإعطاء كل طالب حقة ومراعاة الدقة فى رصد الدرجات تفاديا لاى اخطاء تضر بصالح ابنائنا الطلاب.

وأشار "الديب" أن أعمال الكنترول والتصحيح قد بدأت يوم الجمعة 24 يناير 2025 ، عقب انتهاء الامتحانات في 23 يناير 2025 على مستوى المحافظة، حيث يتم تصحيح أوراق الإجابة لعدد 125 ألف و867 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية، فى 7 إدارات بالدرجة الأولى وفي 11إدارة بالمركزية، وقد تجاوز عدد المصححين أكثر من 2000 مصحح فى أكثر من موقع بمدارس "معاذ بن جبل الثانوية ومعاذ بن جبل الثانوية الرسمية لغات" وجارى الإنتهاء من أعمال التصحيح على قدم وساق في بيئة منضبطة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة والتقييم العادل في تقدير الدرجات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.