ضبط كمية كبيرة من مخدري الحشيش والبانجو بأسوان ودمياط

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:


تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش- 3 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية").

ضبط 4 قطع سلاح نارى دون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تنفيذ 793 حكم قضائى متنوع.

 

نجحت مديرية أمن دمياط في ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 10 كجم لمخدر البانجو – 8 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") وكذا ضبط (3 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات)، بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

حشيش بانجو اسوان الداخلية

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