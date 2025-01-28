ضبط كمية كبيرة من مخدري الحشيش والبانجو بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش- 3 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية").

ضبط 4 قطع سلاح نارى دون ترخيص، عبارة عن (بندقية آلية – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تنفيذ 793 حكم قضائى متنوع.

نجحت مديرية أمن دمياط في ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كجم لمخدر الحشيش – 10 كجم لمخدر البانجو – 8 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") وكذا ضبط (3 قطع سلاح نارى- عدد من الطلقات)، بحوزة 5 متهمين "لهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.