تضامن الأقصر تعلن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025

محافظات
تضامن الاقصر
تضامن الاقصر

 أعلنت مديرية التضامن  الاجتماعي بالأقصر عن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025 علي مستوى المحافظة، وذلك برئاسة محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وحضور اللجنه المشكلة من جانب محافظ الأقصر لاختيار الأم المثالية لهذا العام.

بناءً على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره.


وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تقدم للترشح للحصول علي لقب الأم المثالية عدد 18 سيدة، وانطبقت المعايير والشروط علي عدد 8 سيدات من بينهم 3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة وذلك بعد فلترة استمارات كافة المتقدمات للمسابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة قيمت قصص كفاح الأمهات المتقدمات لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل اقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية لافتا إلى أنه سوف يتم إرسال الاختيارات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، موجها التحية لكل أمهات المحافظة. 
انعقدت اللجنة بحضور حسن عثمان مصطفى وكيل مديرية التضامن بالأقصر، ومدير إدارة الأسرة والطفولة منال حليم واصف، ومدير إدارة التأهيل ايناس خيري، وممثل الاعلام  شيرين طلعت، وممثل من مجلسي النواب والشيوخ النائب محمد عطا الله، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص أرمانيوس فريد، وممثل وزارة الثقافة، وممثل المجلس القومي للمرأة، ومن الجمعيات الأهلية المهندس نصر شفيق، وصفيه رجب.

IMG-20250128-WA0072
IMG-20250128-WA0072
IMG-20250128-WA0071
IMG-20250128-WA0071
IMG-20250128-WA0070
IMG-20250128-WA0070
IMG-20250128-WA0069
IMG-20250128-WA0069
IMG-20250128-WA0068
IMG-20250128-WA0068
IMG-20250128-WA0067
IMG-20250128-WA0067
IMG-20250128-WA0066
IMG-20250128-WA0066
IMG-20250128-WA0065
IMG-20250128-WA0065
IMG-20250128-WA0064
IMG-20250128-WA0064
IMG-20250128-WA0063
IMG-20250128-WA0063
IMG-20250128-WA0062
IMG-20250128-WA0062
IMG-20250128-WA0061
IMG-20250128-WA0061
محافظة الأقصر الاقصر اختيار الأم المثالية التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الكنيسة القبطية تضامن الاقصر قصص كفاح مجلسي النواب والشيوخ وزارة التضامن الاجتماعي ممثل الكنيسة ذوي الإعاقة أمن الأقصر المجلس القومي

مواد متعلقة

وكيل تعليم الأقصر يتفقد مقر تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وتدريب "التعليم من أجل الغد" (صور)

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الاحتفال بمناسبة يوم البيئة الوطني 2025

كل ما تريد معرفته عن كتاب "شخصيات في حياتي" لـ سمير فرج محافظ الأقصر الأسبق بمعرض الكتاب 2025

وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمة الطبية بالوحدات الصحية بالطود

انطلاق دورة التربية العسكرية الأولى بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يشارك في احتفالية ذكرى ليلة الإسراء والمعراج

غدًا..صحة الأقصر تعلن إنطلاق قافلة طبية مجانية بالمساوية بمدينة إسنا

اختيار الأقصر للفوز بجائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم"

الأكثر قراءة

تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

المنصور للسيارات تطلق شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري

بعد تصريحاتها مع عمرو الليثي.. داليا مصطفى تتصدر تريند أكس

‏مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 47354 قتيلا و111563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا

جمعية الخبراء: مجلس النواب إنحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

محافظ الدقهلية: 3000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر