تضامن الأقصر تعلن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر عن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية لعام 2025 علي مستوى المحافظة، وذلك برئاسة محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وحضور اللجنه المشكلة من جانب محافظ الأقصر لاختيار الأم المثالية لهذا العام.

بناءً على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره.



وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تقدم للترشح للحصول علي لقب الأم المثالية عدد 18 سيدة، وانطبقت المعايير والشروط علي عدد 8 سيدات من بينهم 3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة وذلك بعد فلترة استمارات كافة المتقدمات للمسابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة قيمت قصص كفاح الأمهات المتقدمات لاختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل اقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية لافتا إلى أنه سوف يتم إرسال الاختيارات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، موجها التحية لكل أمهات المحافظة.

انعقدت اللجنة بحضور حسن عثمان مصطفى وكيل مديرية التضامن بالأقصر، ومدير إدارة الأسرة والطفولة منال حليم واصف، ومدير إدارة التأهيل ايناس خيري، وممثل الاعلام شيرين طلعت، وممثل من مجلسي النواب والشيوخ النائب محمد عطا الله، وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص أرمانيوس فريد، وممثل وزارة الثقافة، وممثل المجلس القومي للمرأة، ومن الجمعيات الأهلية المهندس نصر شفيق، وصفيه رجب.

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