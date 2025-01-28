أصابة باحث قانوني صدمتة سيارة في مدينه المنيا الجديدة

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بوابة الفجر

أصيب باحث قانوني في مجلس مدينه المنيا، بجروح خطيرة صدمتة سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصاب إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخص صدمتة سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة "أ.م" 35 عام، باحث قانوني بمجلس مدينة المنيا، بكسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه شديده بالصدر.

تم نقل المصاب إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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