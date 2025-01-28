توزيع 485 لحاف وبطانية ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام" التى أطلقتها جمعية الأورمان لمجابهة فصل الشتاء وزع مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الفيوم عدد 485 لحاف وبطانية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى خلف والونايسه والسعدة وعزبة قلمشاه بمركز إطسا، وقريتي الحبون وعبد العظيم بمركز سنورس. 
 

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم، تنفيذًا لتعمليات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة تضامن الفيوم.
 

وأكدت الدكتورة شيرين فتحى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
 

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم لديه خطة محكمه ينفذها للتوزيع العادل على أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.
مشيرًا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى،  وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.
 

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعية الأورمان توزع 350 بطانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

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