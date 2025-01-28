إستقبال وفدًا جزائريًا رفيع المستوى في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

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بوابة الفجر


استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية  وفدا جزائريا رفيع المستوى برئاسة، عبد الحق بوخروبه مدير البحرية التجارية بوزارة النقل.
واستقبل الوفد  اللواء بحري طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري 'واللوجيستيات" اللواء بحري احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية  والمختصين بكلا الجهتين.


وبدأ الاجتماع بالترحيب بالوفد والتاكيد على ترحيب مصر بزيارة الأشقاء الجزائريين وحرص وزارة النقل برئاسة  الفريق  كامل الوزير   نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تحقيق التعاون الكامل مع الجانب الجزائري في مختلف المجالات.

 
وعبر  الجانب الجزائري سعادته الشديدة بوصوله إلى ميناء الإسكندرية  وتطلعه إلى توسيع افاق التعاون وفقا لتوجيهات القياده السياسيه بالجزائر وتبادل الخبرات والعمل على إثراء الحركة التجارية والخطوط الملاحية بين البلدين
هذا.

  وتناول اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالنقل البحري ومن أبرزها العمليات التشغيلية للسفن وما يرتبط بها من مدد المكوث والسياسات والاجراءات المطبقة في مجال الموانئ الخضراء والبيئة والاجراءات المتخذه في مجال الرقمنه وتاثيرها وارتباطها بالموانئ الذكية والترابط مع الجهات العاملة بالميناء الكترونيا وأثر ذلك على تقليل الإجراءات وسرعه دوران السفن وأيضا مقترح توقيع مذكره التفاهم بين ميناء الاسكندريه وميناء عنابة الجزائري.


 واختتم الجانبين اللقاء الذي إشتمل على جولة ميدانية لمرافق ومحطة ميناء الإسكندرية بالتأكيد على الاستعداد المصري الجزائري لتدعيم التعاون في كافة المجالات وخاصة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

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