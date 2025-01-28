90%.. ارتفاع نسب النجاح في العينة العشوائية لتصحيح الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

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تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية تجاوزت 90% مع بدء عمليات التصحيح اليوم لكافة المواد الدراسية.

ويذكر أنه تقدم  117،274 طالبًا وطالبة  لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 أمام 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، متضمنة  6 لجان للطلاب المهنيين، و5 لجان للصم وضعاف السمع، ولجنتين للمكفوفين.

وجدير بالذكر  أن الامتحانات قد  انطلقت يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، واستمرت حتى يوم الخميس 23 يناير، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ودون أي معوقات.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد أن أعمال التصحيح تتم بدقة وشفافية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها رسميًا، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

 

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