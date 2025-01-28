محافظ المنيا يوجه بتفعيل حزمة التيسيرات الحكومية لإنهاء ملفات التصالح

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محافظ المنيا
محافظ المنيا

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي بمدينة المنيا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

شدد المحافظ على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل في هذا الملف الحيوي، موجهًا العاملين بالمركز وموظفى الشباك بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقديم شرح وافٍ للمستندات والشروط المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، بما يضمن التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة،

وعلى مدار اليوم التالى، تابع المحافظ ميدانيًا أعمال تطوير مدخل المركز التكنولوجي، مشددًا على أهمية توفير بيئة مريحة تسهل على المواطنين خلال تلقيهم الخدمات الحكومية.

تضمنت أعمال التطوير إقامة صالات انتظار مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين، بالإضافة إلى توسعة المدخل بما يضمن تسهيل الحركة وتنظيم استقبال طلبات استخراج الأوراق والخدمات المختلفة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرعة في تنفيذ الأعمال لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز معاملات المواطنين بشكل سريع ودقيق، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ حزمة التيسيرات التى أطلقتها الحكومة لإنهاء ملف التصالح بما يحقق الأهداف المرجوة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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