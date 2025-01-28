950 ألف جنيه قروض دون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعة 194من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة، وبلغت قيمتها 950 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 131 مليون و563 ألف جنيه، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة، وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقوانين، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

من جهتها قالت الأستاذة وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 950 ألف جنيه، موزعين على 13 وحدة محلية، واستفاد منها 33 شاب من الجنسين (17 ذكور،16 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 131 مليون و563 ألف جنيه ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13558 شخص (6433 ذكور،7125 إناث).