ضبط 130 طن دقيق بلدي مدعم ومكرونة وارز وسكر وسمن وزيت مجهولة المصدر بالجيزة

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دقيق بلدي
دقيق بلدي

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط 130 طن سلع تموينية ومواد غذائية مجهولة المصدر  من خلال الحملات الرقابية والتموينية التي شنتها علي مدار يومين.
جاءت الحملات تنفيذا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لمدير مديرية التموين والتجارة الداخلية باستمرار التعاون بين الإدارات التموينية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين. 
ففي مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه تمكنت الحملات من ضبط 22 طن دقيق بلدي مدعم 15.5 طن دقيق فاخر و45 طن ردة وسرس وضبط 85 بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية.
وفي مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط 47 طن مواد غذائية مجهولة المصدر شملت 10 طن أرز، 15 طن زيت،14 طن  سكر، 2 طن مكونة، 2 طن سمن، 3 طن لوبيا وضبط واحد طن تنوع مابين ملح طعام وفول سوداني وتوابل واسماك مجمده ومصنعات لحوم وكبده دواجن مجمده و920 علبه سجائر.
وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز تم ضبط 8 أسطوانة بوتاجاز منزلي بالعمرانية.
ومن جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 503 محضر تنوعت مابين عدم جود شهادات صحية، ومزاولة نشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع دون فواتير، وبيع أسطوانات الغاز المنزلية بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإلتزام بالمواصفات والوزن رغيف الخبز والنظافة وعدم اعطاء بون للمواطنين وغلق دون اذن للمخابز وتم ارسالها إلى النيابة العامة وذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمة وحماية المواطنين.

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