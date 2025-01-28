زراعة المنوفية..لجان للمرور علي مصانع الاعلاف

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جانب من المرور
جانب من المرور

قامت لجنه مشتركه من المهندسه سهير الشريف مدير اداره الاعلاف والمصانع والمهندس يسرى الطويل اداره التصنيع الزراعي بقطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه بمديرية زراعة المنوفية بالمرور والمتابعة لمصنع عبدالغفار الشعراوى بناحيه مركز اشمون ومصنع العهد بناحيه مركز بركه السبع ومصنع الأقصى بناحيه مركز تلا للتأكد من سلامه وصلاحيه الخامات المستخدمه وحركه السجلات بالمصنع وسريان رخصه التشغيل وبالمرور اتضح سلامه المنتجات بالمصانع التى تمت متابعتها، جاء ذلك بناءا على تعليمات المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزاره الزراعه بالمنوفيه والمهندس وليد عبد المحسن مدير عام الثروه الحيوانيه.

 كما قامت لجنه مشكله من مهندسه مرڤت محمد عبدالمقصود رئيس قسم الانتاج الحيوانى مركز الشهداء والدكتوره سوزان حسن مركز بحوث صحه الحيوان بأجراء معاينه لمركز تجميع البان بقريه ميت شهاله وذلك للعمل على تطوير وترخيص المركز بأسم المواطن مصطفى محمود العبد

الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

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