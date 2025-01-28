الطائفة الإنجيلية تؤكد دعمها لموقف الدولة المصرية الرافض لمقترحات تهجير الفلسطينيين

أقباط وكنائس
الطائفة الإنجيليّة
الطائفة الإنجيليّة

 

تُعرب الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تأييدها الكامل للموقف المصري الثابت إزاء القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية للشرق الأوسط، وتُعبر عن رفضها الواضح لمقترحات التهجير التي طُرحت مؤخرًا لنقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الدول المجاورة.

إن هذه المقترحات تهدد مبادئ القانون الدولي والإنساني، وتتنافى مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه. كما أن تنفيذ مثل هذه الأفكار من شأنه أن يعمق الأزمة ويزيد من التوترات الإقليمية، ويقوض جهود تحقيق السلام العادل والشامل، بدلًا من العمل على إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتُشيد الطائفة الإنجيلية بالدور المصري القيادي في دعم الشعب الفلسطيني، وجهود الدولة المصرية المستمرة في تعزيز فرص الحلول السلمية، استنادًا إلى أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. وتدعو الطائفة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة، ورفض أي محاولات لفرض حلول تفتقر إلى مقومات العدالة والاستدامة.

الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

الاستقرار فى المنطقة الاستقرار التوترات الإقليمية الإنجيلية الاقليمية دعم الشعب الفلسطيني حماية الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يلتقي وزير التربية والتعليم لمناقشة تطوير العملية التعليمية

محافظ المنيا يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية سبل تعزيز التعاون المشترك

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد من المنيا تنصيب القس مينا عبد الله أنس بإدمو والقس مايكل يوسف بجاد السيد ورسامة شيوخ وشمامسة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في مناقشة كتاب دار الثقافة الجديد "وجع العلاقات المؤذية" للقس سامح حنين

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس رفعت فكري راعيًا للكنيسة الإنجيلية بروض الفرج

الرئيس السيسي خلال تهنئته بعيد الميلاد: محبة المصريين لبعضهم البعض قوة تحمينا.. والوعي عند المصريين كبير.. وقداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

بعد تصريحاتها مع عمرو الليثي.. داليا مصطفى تتصدر تريند أكس

تطورات تعاقد ريال مدريد مع نجم ليفربول

المنصور للسيارات تطلق شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري

موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا

وزارة التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

‏مصادر طبية في غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 47354 قتيلا و111563 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

الاتحاد يرصد التعاقد مع نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي

رانيا المشاط: الحكومة حريصة على زيادة الاستثمار في العنصر البشري