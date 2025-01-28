تٌجرى قرعة مباريات الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا، يوم 31 يناير الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

موعد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دورى أبطال أوروبا

وتختتم مواجهات الدور الرئيسى لبطولة دورى أبطال أوروبا غدا الأربعاء بإقامة 18 مباراة فى نفس التوقيت، اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وسيتم تصنيف الفرق من المراكز التاسع إلى الـ16 لتستضيف مباريات الإياب، فيما لا يتم تصنيف الفرق من المراكز الـ17 إلى 24 وتستضيف مباريات الذهاب.

هناك ميزتان جديدتان هذا الموسم. يمكن للفرق من نفس البلد مواجهة بعضها البعض قبل دور الثمانية، ولن تكون هناك قرعة منفصلة لدور الثمانية والدور قبل النهائي.

ستعتمد القرعة على التصنيف وستحدد مثل البطولات التنس.

وتقام قرعة مباريات دور الـ16 يوم 21 فبراير المقبل، وستقدم لكل الفرق طريقًا واضحًا للمباراة النهائية التي تقام يوم 31 مايو المقبل بملعب بايرن، في مدينة ميونخ.