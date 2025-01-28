بوجبا يلمح بالعودة إلى مانشستر يونايتد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أثار الفرنسي بول بوجبا تكهنات حول عودته إلى مانشستر يونايتد مجددًا بعد سلسلة من المنشورات الغامضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بوجبا يلمح بالعودة إلى مانشستر يونايتد

ونشر بوجبا صورة "كاريكاتير" له مع زميله أماد ديالو وهما يرتديان قميص "الشياطين الحمر"، وظهر في الصورة وهو يرتدي الرقم 6، الذي كان يحمل في فترته الثانية مع النادي، وفي منشور آخر، شارك صورة له من أحد ناطحات السحاب في ميامي مع تعليق "لنرى ما هو آتٍ...".

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وغادر بوجبا أولد ترافورد في عام 2022 مجانًا بعد 6 أعوام قضاها في النادي، حيث انضم إليه من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ مغادرته يوفنتوس في نوفمبر الماضي، يعكف صاحب الـ31 عامًا على التدريب في ميامي، كما أظهر لياقة بدنية رائعة في مقاطع الفيديو التي نشرها.

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