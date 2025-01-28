واصل بوروسيا دورتموند تحركاته من أجل التعاقد مع مدرب جديد للفريق لخلافة نوري شاهين، الذي تمت إقالته منذ أيام بسبب ضعف النتائج.

طموح كوفاتش يتعارض مع رغبة دورتموند

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن مسؤولي دورتموند التقوا نيكو كوفاتش في النمسا، وفي الوقت الذي يرغب فيه الفريق الألماني توليه المسؤولية حتى الصيف المقبل فقط، يرغب مدرب بايرن ميونخ السابق في بناء شيء على المدى الطويل.

ويبحث دورتموند عن حل مؤقت هذا الموسم، نظرًا لأنه يستهدف التعاقد مع سيباستيان هونيس أو روجر شميدت في الصيف المقبل.



وأشارت "سكاي" إلى أنه إذا فشلت المفاوضات مع المدرب الكرواتي البالغ من العمر 53 عامًا، فمن الممكن أن يتولى مايك تولبيرج، مدرب دورتموند تحت 19 سنة، المهمة الفنية للفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم.

يذكر أن دورتموند يحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.