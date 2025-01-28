وزارة التضامن الاجتماعي تنظم دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

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جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

 

 نظمت وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة مايا مرسي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وفريق عمل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)، دورة تدريبية مكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة.

شهدت الدورة، التي امتدت على مدار أربعة أيام، مشاركة نخبة من القيادات والعاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي، وبحضور عدد من القيادات البارزة في الوزارة، من بينهم الأستاذ شريف أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور شريف الرفاعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدف البرنامج التدريبي تعزيز المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة، حيث تناول التخطيط الاستراتيجي والسنوي لإدارة المراجعة، تنفيذ المهام، إعداد التقارير، متابعة التوصيات، وبرامج توكيد الجودة والتطوير المستمر. 

كما تضمنت الدورة جلسات نقاشية مكثفة وتدريبات عملية، بهدف تعزيز التطبيق العملي لعمليات المراجعة الداخلية والحوكمة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لترسيخ مبادئ الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري، وتطبيق التحول الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وتطوير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

 

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