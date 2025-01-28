محافظ الدقهلية: 3000 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر

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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة المجانية المتكاملة التي أقيمت بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، واستفاد منها 3000 مواطن من المترددين على القافلة، من خلال الكشف واجراء التحاليل الطبية والأشعة باستخدام جهاز السونار وصرف العلاج بالمجان، وأكد أن القوافل العلاجية بمختلف أنواعها تنطلق في جميع مراكز ومدن المحافظة لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية للمواطنين، وفقا لخطة القوافل الطبية والمتكاملة والتي تقدمها أكثر من جهة انطلاقا من الحرص على صحة وسلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قام فريق القوافل التنموية المتكاملة، برئاسة اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، وبمتابعة اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والدكتورة ايمان ابو الفضل منسق عام القوافل المتكاملة بالجامعة المصرية الصينية، بالتنسيق مع فريق القوافل الوزارية الصحية برئاسة دكتور رامز شوقي، بتسيير قافلة صحية وإرشادية وبيطرية وزراعية بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومديرية الطب البيطري، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان، ومديرية الزراعة، وإدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة، كما تم تقديم التوعية الإرشادية عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها، والتثقيف الصحي من الهلال الأحمر المصري فرع الدقهلية.

من جهتها قالت الدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمحافظة ومنسق عام القوافل أن القافلة المجانية ضمن أنشطة القوافل التنموية المتكاملة، قدمت خدمات متكاملة لعدد 3000 من المواطنين في قرية الرحمانية مركز ميت غمر.

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