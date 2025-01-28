المنصور للسيارات تطلق شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري

أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري لسيارات شيفروليه في مصر عن طرح سيارة شيفروليه أوبترا الجديدة كليًا في السوق المصري. جاء إطلاق السيارة في إطار التزام شيفروليه بتقديم أحدث الابتكارات في صناعة السيارات وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات السوق المصري، الذي يشهد نموًا كبيرًا في الطلب على السيارات ذات الأداء القوي والمواصفات العالية.

تعتبر أوبترا الجديدة نتاج التعاون المثمر بين المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز، مما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي رئيسي لصناعة السيارات. وهو الأمر الذي يعد جزءًا من استراتيجيات الشركة لتوسيع محفظتها من السيارات المتطورة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز التصنيع المحلي للسيارات.

وخلال حفل الإطلاق الذي أقيم في تانزا بمدينة 6 أكتوبر، صرح انكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات: "سعداء للغاية بإطلاق سيارة شيفروليه أوبترا الجديدة في السوق المصري. هذه السيارة تُعتبر خطوة هامة في مسيرتنا لتقديم منتجات عالمية تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا في مصر. وبفضل الدعم المستمر من الحكومة المصرية وجهودها الكبيرة في توفير بيئة تشجع على تطوير صناعة السيارات، نجحنا في إنتاج السيارة، التي تم تصميمها خصيصًا لتناسب احتياجات السوق المحلي. نحن نحرص دائمًا في شركة المنصور للسيارات على تقديم سيارات مبتكرة، ونحن واثقون أن شيفروليه أوبترا الجديدة ستنال إعجاب كافة عملائنا في مصر."

قالت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة جنرال موتورز مصر وإفريقيا: "تماشيًا مع رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات المحلية، استثمرنا في جنرال موتورز مصر أكثر من 20 مليون دولار لتعزيز قدراتنا التصنيعية المحلية من خلال إضافة معدات وتقنيات جديدة. يشمل ذلك تكنولوجيا جديدة ومبتكرة للحد من الأخطاء لدعم برنامج سيارات الركاب الجديد لضمان المزيد من الأمان والجودة."

تمزج شيفروليه أوبترا الجديدة بين الأداء المتزن والتصميم العصري، لتقديم تجربة قيادة استثنائية للمستهلك المصري. تتميز السيارة بتصميم خارجي مميز، مع جنوط رياضية ثنائية اللون بحجم 15 بوصة وزجاج خلفي معتم يوفر الخصوصية ويقلل من تراكم الحرارة داخل المقصورة.

وفيما يتعلق بالمحرك والأداء، جاءت شيفروليه أوبترا الجديدة بمحرك بسعة 1.5 لتر مع قدرة قصوى تبلغ 98 حصانًا عند 5800 دورة في الدقيقة. كما تتمتع السيارة بعزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر عند 3400-4400 دورة في الدقيقة، مما يوفر لها أداءً اقتصاديا وتوفير في استهلاك البنزين. يتم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي CVT (بمحاكاة 8 سرعات). تتميز السيارة أيضًا بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستهلكين الذين يحرصون على تقليل التكاليف التشغيلية.

وفيما يخص التصميم الخارجي، تحتوي السيارة على خاصية التحكم الكهربائي في المرايا الجانبية، والإضاءة النهارية بتقنية LED التي تعزز الأمان والمظهر العصري، إلى جانب المصابيح الأمامية بعدسات هالوجين والمصابيح الضبابية الأمامية والخلفية التي توفر أفضل إضاءة على الطريق بمختلف ظروف التشغيل ولتحسين الرؤية في الظروف الصعبة مع خاصية اضاءة الترحيب وأيضا التتبع إلى المنزل لتضيف راحة وأمان للملاك. كما أن وجود حلية شكمان مزدوجة في السيارة مع وجود حليات أمامية وخلفية من النيكل كروم تضيف انطباع رياضي للسيارة، بينما تضفي المصابيح الخلفية LED لمسة عصرية، ويكمل التصميم الجمالي للإيريال على شكل قرش (Shark).

تتمتع شيفروليه أوبترا الجديدة كليًا بأبعاد متميزة توفر راحة وسهولة في القيادة، حيث يبلغ طولها 4490 مم وعرضها 1695 مم، ما يمنحها تصميمًا متوازنًا يعزز من استقرارها على الطرق. كما يبلغ ارتفاع السيارة 1490 مم، مما يضيف إلى راحة الركاب ويعطيها مظهرًا أنيقًا مع خلوص أرضي 125مم مع أقصى حمولة. تأتي السيارة بقاعدة عجلات طويلة تصل إلى 2550 مم، مما يسهم في تحسين الثبات وتوفير مساحة أكبر للمقصورة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أوبترا بسعة صندوق أمتعة تبلغ 475 لترًا مع القدرة على طي الكنبة الخلفية أو جزء منها لتصل المساحة الإجمالية إلى 910لترا، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة وحمل الأمتعة بشكل مريح.

أما من الداخل، فقد تم تصميم المقصورة بعناية لتوفير الراحة والرفاهية بداية من التصميم العصري للمقصورة ذات اللونين الأسود والرمادي، مع مقاعد أمامية قابلة للتعديل يدويًا في أربعة اتجاهات ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60/40 لزيادة المساحة المخصصة للأمتعة. تشمل السيارة شاشة عرض بحجم 8 بوصات تدعم أنظمة Android Auto وApple CarPlay، ونظام صوتي متميز، وعجلة قيادة متعددة الوظائف لتوفير راحة إضافية أثناء القيادة مع نظام تعزيز التوجيه الكهربي لقيادة سلسة ومريحة. كما تحتوي على كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية لتسهيل الاصطفاف في الأماكن الضيقة، ومخارج USB أمامية وخلفية لتلبية احتياجات الركاب كما تأتي بتحكم تكييف الكتروني وفتح النوافذ عن بعد.

وفيما يتعلق بالأمان، تتوفر أوبترا الجديدة على مجموعة من الأنظمة المتقدمة لضمان سلامة السائق والركاب، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية مزدوجة، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، بالإضافة إلى أنظمة الثبات الإلكتروني (ESC) والتحكم في الجر (TC) لضمان الثبات في مختلف ظروف القيادة، خصوصًا في الطرق الوعرة أو في الطقس السيء.

كما تم تزويد أوبترا الجديدة بمساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA)، الذي يساهم في توفير توقف سريع في حالات الطوارئ، مما يعزز الأمان على الطريق. وهناك أيضًا نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) الذي يساعد على اكتشاف أي نقص في ضغط الإطارات فور حدوثه، مما يساهم في الحفاظ على السلامة العامة أثناء القيادة. أيضًا نظام تثبيت مقاعد الاطفال بنظام ISOFIX، الذي يوفر حماية إضافية للأطفال في المقعد الخلفي.

وعن خدمات ما بعد البيع، تأتي أوبترا الجديدة مع ضمان 5 سنوات أو 150،000 كيلومتر، مما يضمن للعملاء راحة البال طوال فترة استخدامهم للسيارة. كما أن تكاليف الصيانة تُعد من بين الأكثر تنافسية في فئتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا من حيث القيمة مقابل سعر مناسبة للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن سيارة عملية ومُوفرة.

جدير بالذكر إن إطلاق شيفروليه أوبترا الجديدة يعكس التزام المنصور للسيارات بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري، من خلال توفير سيارة عصرية تجمع بين الأداء القوي، التصميم الحديث، والمواصفات العالمية. وتستمر الشركة في العمل على تعزيز مكانتها في السوق المصري والإقليمي من خلال تقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع تطلعات العملاء.