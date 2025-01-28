صندوق مكافحة الإدمان و"حياة كريمة" ينفذان أنشطة توعوية للأطفال في قرى المبادرة الرئاسية بدمياط

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" أنشطة توعوية لرفع وعي الأطفال بمخاطر التدخين والإدمان داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة دمياط، في إطار تنفيذ المكون الثقافي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت برعاية فخامة رئيس الجمهورية.

شملت الفعاليات ورش حكي وندوات تثقيفية بمشاركة 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات من أبناء المناطق المطورة.

وركزت الأنشطة على تعزيز التفكير الإيجابي، تدريب الأطفال على مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية لديهم واستثمارها في الابتعاد عن التدخين والإدمان.

ومن بين الفعاليات الإبداعية المقدمة للأطفال، لعبة "السلم والدخان" التي توضح تأثير التدخين السلبي على الصحة والقدرة على تحقيق الأهداف، ولعبة "المتاهة" التي تنشط التفكير وتبرز أهمية اختيار الصديق السليم وتجنب المؤثرات السلبية.

كما تضمنت الفعاليات أنشطة فنية كالتلوين وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي، ما يساعد الأطفال على الربط بين المهارات الحياتية ومواجهة الإدمان.

تهدف هذه المبادرات إلى توعية الأطفال والأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وتعريفهم بخدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023) الذي يقدم العلاج مجانًا وبسرية تامة.

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