مراقبة الأغذية توصى بغلق 86 منشأة لخطورتها على الصحة العامة بالدقهلية

كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 234 منشأة.

وأضاف مدكور أن الحملات أسفرت عن ضبط 86 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى

بدوره أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية ، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 177 محضرا، وسحب 56 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم إعدام 794 كجم من أغذية متنوعة، و300 لتر من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.