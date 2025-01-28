بعد تصريحاتها مع عمرو الليثي.. داليا مصطفى تتصدر تريند أكس

تصدر اسم الفنانة داليا مصطفى تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس، وذلك بعد إستضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي وتحدثت عن الكثير من الأمور.

وقالت الفنانة داليا مصطفى، أن الخذلان سبب رئيسي في إصابتها بمرض السكر وأن صدمتي القائم في الناس وفي تصرفاتهم معي كانت سبب رئيس في اصابتي بالسكر.

وطالب الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، الفنانة داليا مصطفى بالهدوء وعدم الانفعال حفاظا على صحتها.

تصريحات داليا مصطفى:

وكشفت عن أصعب قرار اخدته في حياتها، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها، وعن بدايته ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها، وأسرتها وأولادها سليم وسلمي وكيف تتعامل معاهم، وأمنيتها أن تكون مهندسة والتي لم تتحقق ودخولها معهد الفنون المسرحية وأول أعمالها المسرحية " دستور يا اسيادنا " وأعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة ومنها العصيان واولاد الأكابر،علاقة مشروعة، البيت الكبير، قمر هادى، جراب حواء، سرايا عابدين، الابطال، البر الغربى، تاجر السعادة، انا عشقت ).

كما تحدثت عن أعماله السينمائية ومنها طباخ الريس – شورت وفانلة وكاب –اضحك الصورة تطلع حلوة – خلى الدماغ صاحى "، وعن عودتها للسينما بعد غياب ل ١٢ عام من خلال فيلم رعب (قبل الأربعين ).

أعمال داليا مصطفي القادمة:

ويذكر أن تستعد داليا مصطفى لإطلاق مسلسلها الجديد "روج أسود"، الذي يناقش قضايا اجتماعية شائكة بجرأة وتفرد. العمل يضم نخبة من نجوم الفن ومن المتوقع أن يكون ضمن أبرز إنتاجات العام الجاري.