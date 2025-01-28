السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بالفيوم وإصابة عدد من الأشخاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم، من السيطرة على حريق ضخم شب في إحدى مزارع الدواجن بقرية الفراسة التابعة لمركز طامية، وأسفر الحريق عن وقوع عدد من الإصابات بين العمال، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ فوري وتحرك سريع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل مزرعة دواجن بقرية الفراسة. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، مدعومة بسيارات الإسعاف ووحدات الحماية المدنية، إلى موقع الحريق.

السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، وذلك بعد جهود مكثفة لإخماد الحريق.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الحريق تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمزرعة، وجارٍ حصر الخسائر بالكامل.

تحقيقات النيابة

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق لكشف أسباب الحريق وملابساته.

ومن المقرر أن يتم استدعاء المسؤولين عن المزرعة والعمال لسماع أقوالهم.

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحرائق التي شهدتها مزارع الدواجن في الفترة الأخيرة بمختلف المحافظات، مما يثير التساؤلات حول إجراءات الأمان والسلامة داخل تلك المنشآت.

دعوات لتعزيز إجراءات السلامة

طالب عدد من أهالي المنطقة بضرورة تشديد الرقابة على مزارع الدواجن، والتأكد من توفير وسائل مكافحة الحرائق وتدريب العاملين على التعامل مع الأزمات لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.