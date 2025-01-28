مصرع طفلة خنقًا أثناء لهوها على أرجوحة بمنزلها فى الفيوم

شهدت مدينة طامية بمحافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة مصرعها خنقًا أثناء لهوها على أرجوحة أعلى سطح منزلها.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول بلاغ عن وفاة الطفلة "حبيبة أحمد محمد توفيق"، البالغة من العمر 11 عامًا، والتي نقلت جثة هامدة إلى مستشفى طامية المركزي.

وكشفت التحريات أن الطفلة كانت تلعب على أرجوحة أعلى سطح منزلها، حين التف الحبل حول رقبتها، مما تسبب في اختناقها ووفاتها.

وأفاد التقرير الطبي بعدم وجود إصابات ظاهرية، مؤكدًا أن سبب الوفاة هو الاختناق بالحبل، وأنه لا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق. وقد صرحت النيابة بتسليم الجثمان لذويها، حيث تم دفنها في مقابر الأسرة بمحافظة الفيوم.

الحادثة المؤلمة تلقي الضوء على ضرورة مراقبة الأطفال أثناء اللعب، خاصة في الأماكن المرتفعة أو التي تتضمن أدوات قد تشكل خطرًا على سلامتهم.