بث مباشر| رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص

يقدم موقع الفجر الإلكتروني بثًا مباشرًا لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة.

على جانب أخر، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.

وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: "نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة".