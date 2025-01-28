انطلاق فعاليات مبادرة لتجميل مدينة دمياط الجديدة بمشاركة طلاب المدارس

أعلن المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن انطلاق فعاليات مبادرة "معًا دمياط الجديدة أحلى"، بمشاركة عددٍ من طلاب المدارس فى أعمال التجميل والتشجير والنظافة بالمدينة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة.

تأتي المبادرة في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة والاستفادة من طاقات أبنائنا من الطلاب في أعمال التنمية والتطوير، والحفاظ على المظهر الجمالى والشكل الحضارى للمدن الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق روح جديدة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى أبناء المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم مشاركة 46 طالبا وطالبة من أبناء المدينة فى فعاليات المبادرة، مضيفًا أن الجهاز قام بتوفير الأدوات والدهانات والأشجار التى يقوم الطلاب بزراعتها فى أعمال المبادرة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، أعمال إصلاح ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدخل المدينة من محافظة دمياط إلى المدخل الغربي الساحلي، والتي تعتمد في أسلوب الصيانة على تقنية (fdr) وهي عملية إعادة بناء الطبقة الأسفلتية بعد إعادة تدويرها في مكانها، وتتميز بأنها صديقة للبيئة وتتم بمواصفات تتحمل الإجهادات العالية.

وأكد رئيس الجهاز، مواصلة أعمال صيانة وتأهيل الطرق بالمدينة، لتلبية رغبات السكان والحفاظ على السلامة المرورية.