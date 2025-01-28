وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف الفيوم لمتابعة الأداء الإداري والدعوي

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشيخ محمود طه الشيمي، مدير مديرية أوقاف الفيوم، بحضور الدكتور عبدالله حسن، مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور عبدالرحيم عمار، مساعد الوزير لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري.

جاء اللقاء في إطار متابعة الانضباط الإداري والدعوي على مستوى المديريات.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف الفيوم، مشددًا على الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وفقًا لمدونة السلوك الوظيفي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.

وأوضح أن الهدف من المدونة هو تقديم خدمات تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وتعزيز الأداء المؤسسي.

وخلال اللقاء، ناقش الوزير مع مدير المديرية تحديات العمل الميداني، واستعرض السبل العملية للتغلب على العقبات التي تواجه المديرية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الدعوي والإداري، كما أكد الوزير حرصه على تطوير الكوادر الدعوية من الأئمة علميًا وفكريًا، والاهتمام بمظهرهم وسلوكهم بما يعكس القيم السلوكية المناسبة لدورهم الدعوي.

وكلف الوزير مدير المديرية بتعزيز التواصل مع الإدارات الفرعية، والتنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة في بناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة، كما شدد على أهمية التعاون الجماعي في تنفيذ استراتيجيات الوزارة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات، لما لها من دور في تعزيز التواصل وتقييم الأداء، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس حرص الوزارة على تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل الدعوي والإداري.