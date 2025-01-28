مديرية الصحة في الإسكندرية تنظم قافلتين طبيتين بمنطقة برج العرب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين بمنطقة العامرية الطبية على خلال الأسبوع الماضي فى إدارة برج العرب ومنطقة العجمي الطبية

وشملت قافلة إدارة برج العرب وحدة العلا والتي تبعد 15 كم عن اقرب مستشفى " مستشفى برج العرب" والتى استمرّت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 يناير 2025.

وصرحت الدكتورة "غادة ندا" أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية "باطنة،أطفال،نساء، جراحة، أسنان، جلدية، عظام، وتنظيم أسرة "بمشاركة 55 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وتضمنت قافلة منطقة العجمي الطبية وحدة الهانوفيل والتي تبعد 19 كم عن اقرب مستشفي "مستشفي العامرية العام "والتي استمرّت علي مدار يومي الاربع والخميس 22 و23 يناير 2025.

ومن جانبها تحدثت الدكتورة "غادة ندا" أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية "باطنه، أطفال، نسا، جراحة،جلدية-اسنان، عظام وتنظيم أسرة"، وشارك فيها 55 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت "ندا" أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبى على 2330 مريض من أهالي المنطقتين وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم كما تم تحويل 21 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات اخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة "رشا جبريل" منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلتين إجراء 351 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلتين و226 تحليلًا بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 349 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 607 مواطن من أهالى المنطقتين فى عدد من الموضوعات الصحية.