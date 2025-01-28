تنفيذ حملة لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق المنتزه بالإسكندرية

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حملة ميدانية لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء بحدائق قصر المنتزه.

وكلفت المهندسة نجوان أحمد فوزي، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، المهندس أيمن عبد الستار علي، مدير إدارة المكافحة، بتشكيل لجنة متخصصة من مهندسي إدارة المكافحة تضم المهندستين أميرة جوزيف فهمي ودعاء عفيفي إمام.

وقامت اللجنة بالمرور الدوري والإشراف على عملية فحص ورش النخيل في حدائق المنتزه، وتضمنت رش عدد 47 نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، بالإضافة إلى معالجة بعض النخل المصاب، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الثروة الزراعية في المحافظة ومكافحة الآفات التي تهددها.

وأكدت الجهات المسؤولة على استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات الدورية ضمن خطة شاملة للحفاظ على الأشجار والنخيل بالإسكندرية، بما يعزز من المنظر الجمالي والبيئي للمدينة.

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