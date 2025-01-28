مدبولي: مصر تخطت الفترة الأصعب.. وآن الأوان لتحقيق انطلاقة حقيقية بالتكامل مع القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال التشاور المستمر ووضع رؤية شاملة تدعم مستهدفات الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح “مدبولي”، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء "اللجان الاستشارية المتخصصة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، موضحًا أن هذه اللجان، التي تم تشكيلها مؤخرًا تهدف إلى تعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات، وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية تسهم في تحسين السياسات وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة، وأن الفترة الحالية تعد فارقة في تاريخ البشرية، مؤكدًا أن مصر قد تجاوزت أصعب المراحل، وحان الوقت للتركيز على تحقيق انطلاقة حقيقية للدولة المصرية.

كما أشار مدبولي إلى الضغوط التي تحملها المواطن المصري، خاصة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الحكومة تدرك حجم هذه التحديات، وتسعى لتحسين حياة المواطنين بشكل ملموس خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن التشاور مع القطاع الخاص يُعد فرصة حقيقية لعرض تفاصيل العمل الحكومي والمؤشرات المختلفة، بما يسهم في بناء شراكة قوية تحقق أهداف التنمية وتدعم الاقتصاد الوطني.