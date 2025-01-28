وكيل تعليم أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة صرف مستحقات المعلمين بالحصة بالمحافظة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الثلاثاء اجتماعا مع مديري الشؤون المالية والإدارية ومسؤولي الماهيات ومسؤولي الشطب بالإدارات التعليمية لمتابعة صرف المستحقات المالية للمعلمين الأساسيين فوق النصاب والمعلمين بالحصة وكذلك متابعة صرف مستحقات المنظومة

وجاء ذلك بحضور هدى حسين مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وسماح محمد رئيس الوحدة الحسابية بالمديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة 

 

وحيث ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع  صرف مستحقات المعلمين بكل إدارة وأكد على توفر جميع بنود الصرف المستحقة وفقا للتقارير المحددة منذ بداية العام الدراسي بناء على تقارير توجيهات المواد الدراسية وأكد على محاسبة أي مقصر أو متكاسل في صرف مستحقات المعلمين وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم 

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