حريق بمزرعة دواجن بقرية الفراسة في الفيوم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب في مزرعة دواجن بقرية الفراسه، بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية الفراسة بمركز طامية، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده النيران، وحُرر محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق 

 

 

 

السيطرة على حريق في منزل بالفيوم دون إصابات

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