طلاب جامعة قناة السويس يزورون جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

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رئيس مجلس الأعلى
رئيس مجلس الأعلى للشئون الإسلامية طلاب جامعة قناة السويس

استقبل الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمود شعيب، منسق الشئون الطلابية، ومجموعة من طلاب جامعة قناة السويس، ضمن فعاليات المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين.

رحب بالحضور، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، التي تأتي في إطار التواصل بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والجامعات المصرية، بما يعزز من نشر الثقافة الإسلامية الوسطية بين الشباب.

اطلع الطلاب على الإصدارات المميزة التي يطرحها الجناح، والتي تضمنت موسوعات علمية، وترجمات لمعاني القرآن الكريم، وكتبًا تراثية تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والفكري. وأبدى الطلاب إعجابهم بالمحتويات التي تجمع بين القيمة العلمية والجودة الفكرية، مشيرين إلى أنها تشكل مصدرًا هامًا للمعرفة.

عبّر الطلاب عن تقديرهم للإصدارات التي تُبرز صورة الإسلام القائمة على التسامح والمعرفة، مشيرين إلى أن هذه الكتب تمثل أدوات مهمة تساعدهم على نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

اختتم الطلاب زيارتهم بإشادة بجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في دعم التعليم والثقافة من خلال إصدارات تعزز الفكر الإسلامي الوسطي، مؤكدين أن هذه الجهود تُسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام داخل المجتمع.

وفي ختام الزيارة، أشاد الأستاذ الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لما يحتويه من كتب قيمة وإصدارات نادرة، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات تمثل مرجعًا علميًا مهمًّا للطلاب في مختلف التخصصات.

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