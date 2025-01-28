بدء مؤتمر النقابات المهنية الرافض لتصريحات ترامب بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة

‎عقدت 10 نقابات مهنية مصرية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بنقابة الصحفيين؛ لإعلان رفضها التام والقاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، التي تدعو إلى تهجير أهل غزة إلى مصر الأردن.

جاء ذلك بعد اجتماعٍ عقدته النقابات أمس، بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان الرفض الجماعي اهذه التصريحات، والتأكيد على حق أهل فلسطين في أرضهم، ورفض فكرة التهجير، والتأكيد على سيادة الدولة وأمنها القومي، والتأكيد على أن هذا الطرح يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وبدأ المؤتمر الصحفي بالوقوف دقيقة حداد على شهداء غزة، الذين قضوا في الحرب الصهيونية على القطاع منذ أكثر من عام.

‎وأشادت النقابات المهنية المصرية بموقف الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بأرضه، ورفضه الرحيل عنها، وإصراره على العودة إلى مدنه وقراه رغم ما حل بها من دمار إثر القصف الإسرائيلي لها، وهو ما تجلى اليوم في مسيرات العودة إلى شمال القطاع.

‎وأعلنت النقابات المهنية المصرية، دعم الموقف المصري الرسمي، الذي جدد رفضه المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، حسبما جاء في بيان الخارجية، الذي صدر مساء أمس معبرًا عن مشاعر الشعب المصري وثوابته.

‎وأعلنت النقابات المهنية المصرية على انحيازها وتبنيها لما جاء في هذا البيان، الذي حذر من أن أي تأخير في تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الحقوق الفلسطينية كاملة غير منقوصة، ينذر بمزيد من امتداد الصراع في المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

‎وجددت النقابات المهنية المصرية إدانتها للصمت والتواطؤ الدولي على المجازر، التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة، ومطالبتها بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام الجنائية الدولية، فإنها تشدد على أن جريمة الإبادة، التي تمت بمعاونة أمريكية لن تكون بابًا لاستكمال المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

‎ودعت النقابات المهنية المصرية المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته إلى الاضطلاع بمسئولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال، مطالبة دول العالم بالضغط على دولة الاحتلال حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة غير منقوصة.

النقابات المشاركة: