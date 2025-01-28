مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بشأن الاعتداء على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر السودانية، وسقوط عدد من الضحايا، معربة عن رفضها لأي استهداف للبنية التحتية والخدمات الطبية، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

وجاء نص البيان كالآتي:

تدين جمهورية مصر العربية، استهداف المستشفي السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأبرياء ممن لجأوا للمستشفي للحصول على الخدمات الطبية.

وتستهجن مصر، استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دورا محوريا في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان الشقيق، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.



بيان وزارة الخارجية بشأن الاعتداء على المستشفى السعودي بالفاشر

كما تعاود مصر، مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعزل، وتعرب مصر عن تعازيها للشعب السوداني الشقيق ولأسر الضحايا.