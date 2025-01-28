لأول مرة.. إقامة نهائيات كأس العالم للجولف في مصر أكتوبر المقبل



تستضيف مدينة الغردقة نهائيات كأس العالم للجولف لأول مرة في تاريخ مصر خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر 2025 وذلك بملاعب سوما باي المنظمة للبطولة العالمية.

وسيتنافس لاعبو الجولف من أكثر من 25 دولة، من بينها فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا، على ملعب الجولف المصمم من قبل أسطورة الجولف جاري بلايرو.

و يأتي اختيار مصر لاستضافة البطولة بعد النجاح البارز الذي تحقق في موريشيوس على مدار السنوات الخمس الماضية ليمثل إضافة كبيرة لتعزيز مكانة مصرعلى الساحة الدولية لرياضة الجولف.

وصرح إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوما باي: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تمثل دليلا على التزامنا بتقديم تجارب استثنائية تتماشى مع أعلى معايير الرياضة والسياحة العالمية وهذه البطولة لن تقتصر على تعزيز مكانة سوما باي على خريطة الجولف الدولية فقط بل ستتيح لنا أيضا الفرصة لإظهار قدرة مصر على استضافة فعاليات عالمية تضيف إلى مكانتها المتميزة وتدعم رؤيتنا نحو الاستدامة والابتكار".

