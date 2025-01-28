ضمن برنامج رحلات «تعالى نعرفها» الشباب والرياضة تنظم رحلة إلى القاهرة لأبناء واحة سيوه

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح ضمن برنامج رحلات «تعالى نعرفها» رحلة لأبناء مدينة سيوة لزيارة معالم القاهرة التاريخية.

تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على غرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية لدى النشء، نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ممثلة في إدارة "تنمية النشء"، رحلة إلى القاهرة لأبناء واحة سيوه، لزيارة معالم مصر التاريخية ومشاهدة إنجازات الجمهورية الجديدة.

تأتي هذه الرحلة ضمن برنامج رحلات «تعالى نعرفها»، الذي وجه الدكتور "أشرف صبحي" أثناء زيارته لمحافظة مطروح، مطلع الشهر الجاري، بمشاركة أبناء واحة سيوه بهذه الفعاليات للتعرف على تاريخ مصر العريق ومشاهدة إنجازات الجمهورية الجديدة على أرض الواقع.

وتقدم "رفاعي" بخالص الشكر والتقدير للدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، على جهوده البناءة ودعمه المستمر للقطاع الشبابي والرياضي، وحرصه الدائم على تطوير الأنشطة الشبابية وترسيخ قيم الانتماء الوطني بين النشء والشباب على مستوى الجمهورية.

كما أعرب مدير عام الشباب والرياضة بمطروح عن خالص الامتنان للواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، على دعمه اللا محدود ومساندته الدائمة للشباب والرياضة بالمحافظة، مما أسهم في تحقيق العديد من النجاحات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء مطروح.