رابط فوري لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية

رابط فوري لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية.. استعلم الآن.. تشغل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية أذهان الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول. وتعد هذه المرحلة من المراحل الحاسمة في تحديد المسار التعليمي، مما يزيد من أهمية معرفة النتيجة فور ظهورها.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ستُعلن خلال الأسبوع الأخير من يناير أو مع بداية فبراير 2025. ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميًا من قبل المحافظين في كل محافظة.

وقد أنهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة امتحاناتهم يوم الخميس 23 يناير 2025، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية. وشارك في الامتحانات نحو 211 ألفًا و342 طالبًا وطالبة موزعين على 722 لجنة في 35 إدارة تعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

للحصول على النتيجة فور ظهورها، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة. اختيار أيقونة «نتائج الامتحانات». تحديد المرحلة الدراسية، وهي «الشهادة الإعدادية». إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب. الضغط على زر «عرض النتيجة». ستظهر النتيجة متضمنة درجات الطالب في المواد المختلفة والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2025

جاءت الدرجات موزعة على المواد الأساسية بإجمالي 140 درجة، وفقًا للتوزيع التالي:

اللغة العربية (40 درجة)

التعبير: 7 درجات.

القراءة: 9 درجات.

النصوص: 10 درجات.

النحو: 10 درجات.

الخط: درجتان.

الإملاء: درجتان.

اللغة الإنجليزية (30 درجة)

المحادثة: 5 درجات.

القطعة: 6 درجات.

الكتابة (البراجراف): 7 درجات.

الدراسات الاجتماعية (20 درجة)

التاريخ: 10 درجات.

الجغرافيا: 10 درجات.

الرياضيات (30 درجة)

الجبر والهندسة: 9 درجات اختيارية و21 درجة أسئلة مقالية.

العلوم (20 درجة)

الورقة الامتحانية تحتوي على 4 أسئلة إجبارية، لكل سؤال 5 درجات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع المحافظات

يمكن الاستعلام عن النتيجة في كل المحافظات من خلال الروابط التالية:-



