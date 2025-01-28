حبل الارجوحة ألتف حول رقبتها.. وفاة طفلة خنقا أثناء لهوها بالفيوم

لقيت طفلة مصرعها خنقا نتيجة التفاف حبل أرجوحة حول رقبتها أثناء لهوها أعلى سطح منزلها بمدينة طامية، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد ورود بلاغا بوصول " حبيبه أحمد محمد توفيق " 11 سنة مقيمه بمدينة طامية إلى مستشفى طامية المركزي جثة هامدة.



وتبين من التحريات أنه أثناء لهو الطفلة فى الأرجوحة أعلى سطح منزلها التف الحبل حول رقبتها مما أدى إلى اختناقها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة نتيجة الاختناق بحبل الأرجوحة ولا توجد شبهة جنائية.

تحرير محضر بالواقعة

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الصغيرة لذويه لدفنها في مقابر اسرته بالفيوم.