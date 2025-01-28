للمرة الثانية..مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط تحصل على شهادة اعتماد المعايير الدولية في مجال النظم الإدارية

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جانب من الاعتماد
جانب من الاعتماد

 حصلت المستشفى الجامعي بجامعة الأزهر بأسيوط على شهادة الأيزو Iso 9001 /2015 شهادة اعتماد المعايير والمقاييس الدولية لنظم الإدارة كأحدث وآخر إصدار لهذه المواصفة؛ تمهيدًا للحصول على الجودة والاعتماد طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة حديثًا، وذلك للمرة الثانية.

 وعبر الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفى، عن سعادته الكبيرة بتجديد شهادة الاعتماد للمرة الثانية، مؤكدًا على أن هذا النجاح يعد تتويجًا لجهود ودعم قيادات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي و الدكتور محمود، صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، إضافة إلى جهود فريق العمل بالمستشفى برئاسة  الدكتور شريف مطاوع منصور، مدير المستشفى، والدكتور محمد بهاء خضراوي مدير الشؤون العلاجية، والدكتور بهاء عبد الحافظ مدير الإصابات والطوارئ، والدكتور علي فولي مدير وحدة الجودة ومحمد محمود مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى، إضافة إلى مديري الإدارات والموظفين والعاملين بالمستشفى

وتعد شهادة الأيزو9001/2015 ضمان جودة أعمال المنظمات والمؤسسات وتقليل التكاليف والهدر في الأموال والأوقات وزيادة الإنتاجية، وكذلك زيادة الثقة لدى متلقي الخدمة أو المنتج مما يؤدي إلى إرضاء العملاء بالإضافة إلى المساهمة في تأكيد السمعة الجيدة لهذه المنظمات والمؤسسات محليًا ودوليًا والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الموسسة لأعلى المستويات
كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات

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