تعليم مطروح: إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول نهاية الأسبوع المقبل

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية يعمل وفق ضوابط فنية لكي تضمن ظهور النتيجة في وقتها المحدد مع نهاية الأسبوع المقبل بإذن الله.

الجدير بالذكر أن محافظة مطروح قد انتهت من امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 23 يناير لعدد12699 طالب وطالبة في 123لجنة على مستوى 8 إدارات تعليمية.

وقد أعلنت غرفة العمليات أن أيام الامتحانات مرت بهدوء ولم تتلقى أى بلاغات خلال أيام الامتحانات.

وجاءت الأسئلة في متناول الطالب المتوسط، واكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم على الدعم المستمر لطلاب مطروح في جميع مراحل التعليم.