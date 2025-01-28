تحت اشراف وكيل زراعة الدقهلية.. صرف حصص الاسمدة للمزراعين بعد زيادة الكميات بجمعية الستاموني

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صرف حصص الأسمدة للمزارعيين
صرف حصص الأسمدة للمزارعيين بالستاموني

قام المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية يرافقه المهندس محمد محسب مدير عام شئون التعاون الزراعي بزيارة ميدانية جمعية الستاموني الزراعية بمركز بلقاس في استجابة فورية لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال تفقده للجمعية الزراعية بالستاموني بمركز بلقاس صباح امس، وبالتعاون والتنسيق مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،  وذلك لمتابعة وتيسير عملية الصرف للاسمدة الزراعية للمزارعيين والتأكد من انتظام سيرها بسهولة ويسر واستمع وكيل الوزارة إلى شكاوى ومقترحات المزارعين ووجه بحلها فورا وحيث انتهت حالة التكدس للمزراعين أمام الجمعية. 
 

وكان اللواء "مرزوق" قد امر علي الفور خلال زيارته للجمعية امس بزيادة وضخ كميات إضافية من الأسمدة بالجمعية لانتظام حركة الصرف للأسمدة ومستلزمات الإنتاج للمزارعين هذا وامر محافظ الدقهلية ايضا ببحث مدي إمكانية انشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف الحصص المقررة من الأسمدة.
 

تأتي تلك الجهود من خلال مديرية الزراعة بالدقهلية باشراف ومتابعة الدكتور احمد عصام  رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والاستاذ الدكتور  أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة.

استصلاح الاراضي الزراعة واستصلاح الأراضي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الإدارة المركزية استجابة فورية التعاون الزراعى الزراعة واستصلاح بسهولة ويسر رئيس الإدارة المركزية طارق مرزوق محافظ الدقهلية علاء فاروق وزير الزراعة قطاع الخدمات والمتابعة مديرية الزراعة محافظ الدقهلية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واستصلاح الأراضي

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