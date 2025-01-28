المشدد 5 سنوات لمتهم ضرب مواطن حتي الموت بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "م.ج" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في واقعة اتهامه مع متهم آخر سبق الحكم عليه بضرب مواطن مما ادي إلى وفاته بمصر القديمة.



وكشف أمر إحالة المتهم واخر سبق الحكم عليه بان اتهمت النيابة العامة بأنهم بدائرة قسم شرطة السيدة مصر القديمة بمحافظة القاهرة ضربا المجنى عليه "خ.ج" مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتلا بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم علي ايذاءه لإجباره الاعتراف بواقعة سرقة فاعدا لهذا الغرض أداة" زجاجة" وانهالا عليه بها وبالايدى محدثين اصابته الموصوفه بتقرير الطب الشرعي حتى خارت قواه ولفظ أنفاسه وفارق الحياة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة ضابط مباحث قسم مصر القديمة مجري التحريات بالواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين تعديا بالضرب على المجنى عليه لاجباره على الاعتراف بمكان سرج خاص بالحصان وفى سبيل ذلك تناوبا التعدى عليه بالضرب بالأيدى وعصا خشبية بمختلف انحاء جسده حتى أحدثوا إصاباته وعلى أثرها سقط مغشيًا عليه حتى فارق الحياة وان الشهود الذين شاهدوا الواقعة وان المتهمين لم يقصدا قتل المجنى عليه لكن الضرب افضى إلى موته.