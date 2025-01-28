الأوقاف تعلن عن وظيفة "مدير مديرية "من المستوى أ.. تعرف على شروط التقديم

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وزارة الأوقاف المصرية
وزارة الأوقاف المصرية

تعلن وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل وظيفة "مدير مديرية" من المستوى أ لعدد من المديريات التابعة لها، وذلك وفقًا للبيانات التالية:
بيانات الوظيفة  
- الجهة الطالبة: وزارة الأوقاف  
- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية  
- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية  
- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف  
- وصف الوظيفة: الإشراف العام على الأعمال التنفيذية بالمديرية لتحقيق أهداف الوزارة في المحيط الإقليمي، والعمل على تحقيق أهداف الجودة العالية في تقديم الخدمات.
المهارات المطلوبة  
1. المهارات الأساسية:  
  - التخطيط لبرامج العمل التنفيذية للمشروعات الوزارية.  
  - الإشراف على إعداد الموازنة وضبط الرقابة على تنفيذها.  
  - تحليل وحل المشكلات المتعلقة بالمديرية ورفع التوصيات اللازمة.
2. المهارات الفنية:  
  - التفكير الاستراتيجي والقدرة على القيادة واتخاذ القرارات.  
  - إدارة الأزمات وحل المشكلات والتوجه نحو الإنجاز.
سنوات الخبرة  
- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية مقدارها عام في وظيفة قيادية.  
- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
التدريب  
- اجتياز التدريب اللازم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شروط المؤهل  
- مؤهل عالٍ يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.
المستندات المطلوبة  
- بيان حالة وظيفية يتضمن المؤهلات والخبرة والدورات التدريبية.  
- شهادات العلاوات والتقديرات والجزاءات (إن وجدت).  
- مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها.  
- صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة.  
- المستندات الأصلية مثل المؤهلات، شهادة الخبرة، وشهادة الميلاد.
طريقة التقديم  
- التقديم يتم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف، مع ضرورة تقديم المستندات الأصلية وعدد 6 نسخ من كل مستند.  
- التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية ووزارة الأوقاف، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 27 فبراير 2025.
بيانات الاتصال  
- مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.
يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط المقررة في هذا الإعلان.


وللاطلاع على شروط الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=G9K4JuCh5ks6RLmYijRKuQ==

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